Carabinieri Stazione di Orgosolo impegnati in controlli antidroga presso le scuole.

Orgosolo (Nu), 1 Feb 2019 – Carabinieri della Stazione di Orgosolo hanno effettuato nei giorni scorsi dei servizi antidroga nelle piazze del paese e le scuole medie inferiori del centro barbaricino, con l’ausilio delle unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna.

Infatti, i militari, recependo alcune richieste di genitori e insegnanti, particolarmente sensibili ai problemi del mondo giovanile, sono stati controllati tutti gli autobus in partenza per Nuoro. In seguito il personale dell’Arma ha effettuato il controllo delle aule dove erano in corso le lezioni alla ricerca della sigaretta ‘proibita’.

Apprezzata dal corpo docente e anche dagli studenti l’iniziativa finalizzata a contrastare l’uso e lo spaccio di droga vicino a scuole o al loro interno, verrà ripetuta in tutte le scuole del circondario.