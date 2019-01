Una donna di 44 anni di Cagliari arrestata dai carabinieri del Nucleo investigatovi di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 31 Gen 2019 – Nuova operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Cagliari che, con apposite squadre speciali, hanno intensificato i controlli su persone e mezzi in zona Is Mirrionis, Mulinu Becciu nonché nelle principali piazze cittadine. Durante tale attività, in via Tiepolo, è stata fermata un’autovettura con tre persone a bordo che, da subito, sono apparse nervose ed agitate.

Quindi sono state sottoposte a perquisizione e Silvia Casu di 44 anni, è stata trovata in possesso di un panetto di hashish per un peso di circa 100 grammi, nascosto negli indumenti intimi, di una dose di cocaina e di alcune decine di euro provento dell’attività di spaccio.

In seguito durante la perquisizione domiciliare sono stati inoltre rinvenuti due bilancini di precisione e, a questo punto, la donna è stata dichiarata in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e quindi al regime degli arresti domiciliari.