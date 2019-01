Pregiudicato arrestato dagli agenti delle Volanti di Iglesias per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Iglesias, 31 Gen 2019 – Intorno alle ore 19:50 di ieri, un equipaggio gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, impegnato negli ordinari servizi di controllo del territorio ha notato Massimo Mastino, di 53 anni, della città, con vari precedenti penali, già noto al personale per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, che si aggirava con circospezione all’esterno di un bar del centro.

I poliziotti lo hanno fermato e controllato, trovandolo in possesso di cinque pezzi di hashish del peso circa 9 grammi, occultati in una busta per tabacco e la somma di 345 euro banconote di vario taglio.

La perquisizione estesa alla sua abitazione di Iglesias, ha consentito di rinvenire altri 68 grammi di hashish, un bilancino elettronico un coltello a serramanico con la lama imbrattata di residui di hashish.

Quindi il pregiudicato è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto in attesa di comparire davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari che lo processerà con il rito della direttissima.