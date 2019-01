Gdf Cagliari: società fallita con debiti per oltre 25 milioni di euro, denunciato un responsabile per bancarotta fraudolenta

Cagliari, 31 Gen 2019 – I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, hanno concluso le indagini, coordinate dalla locale Procura della repubblica, relative al fallimento di una società cagliaritana operante nel settore della costruzione e montaggio di impianti industriali.

L’azienda, attiva sin dalla metà degli anni ’80, aveva poi conosciuto uno stato di profonda e prolungata crisi tanto da aver accumulato, al momento del fallimento, intervenuto nel 2015, debiti per oltre 25 milioni di euro, comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto mai versata.

Le indagini per la ricostruzione delle vicissitudini societarie sono risultate difficoltose per l’assenza delle scritture contabili, essenziali per una puntuale analisi dei bilanci annuali.

Tuttavia, gli approfondimenti condotti dalle Fiamme Gialle sulla scarsa documentazione comunque reperita e le testimonianze raccolte hanno permesso di contestare il reato di bancarotta fraudolenta al rappresentante legale ed amministratore unico della fallita, nella considerazione che proprio durante la sua gestione era maturata la consistente massa debitoria.