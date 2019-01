Controlli in materia di contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri: sequestrati dai militari della Gdf di Cagliari circa 140.000 articoli.

Cagliari, 31 Gen 2019 – I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari, nell’ambito di uno specifico progetto di monitoraggio del territorio diretto dal comando provinciale, hanno sottoposto a sequestro 139.656 articoli, rinvenuti in due diversi punti vendita entrambi nella disponibilità del medesimo soggetto per il quale è scattata la sanzione fino ad un massimo di 25.823 €.

I prodotti rinvenuti, accessori e complementi di arredo, bigiotteria, utensili di ferramenta e accessori per auto, erano messi in vendita in difformità alle norme stabilite dal codice del consumo, in quanto privi di qualsiasi avvertenza e delle indicazioni in lingua italiana, nonché di quelle relative al produttore, all’importatore e al paese di origine, tutti elementi che certificano il prodotto come sicuro in base ai dettami stabiliti a livello comunitario.

Sotto il profilo del contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri, per le fiamme gialle cagliaritane il 2019 si è aperto, senza soluzione di continuità, nell’ottica di mantenere elevato il presidio di legalità nello specifico settore: l’azione di tutela della legalità continuerà a svilupparsi secondo le direttrici di costante controllo economico del territorio.