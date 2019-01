Bovini da carne, la Giunta Sardegna finanzia per annualità 2019 bando per acquisto riproduttori con aumento dei fondi da 1 a 1,5 milioni di euro

Cagliari, 31 Gen 2019 – Gli aiuti per l’acquisto di riproduttori bovini da carne è stato rinnovato dalla Giunta Pigliaru anche per l’annualità 2019 con un incremento dei fondi che passano da 1 milione a 1,5 milioni di euro. Il provvedimento è stato votato dall’Esecutivo nei giorni scorsi con apposita delibera presentata dall’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria.

Le risorse saranno erogate agli allevatori di bovini per il miglioramento della produzione zootecnica mediante l’acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza. Gli aiuti saranno gestiti attraverso lo strumento del regime “de minimis” dove è previsto che ogni singola impresa possa ricevere determinati trasferimenti economici per un massimo di 15mila euro a triennio. Si utilizzerà tale massimale in attesa che sia applicata la modifica approvata lo scorso novembre in sede di Commissione europea che prevede l’innalzamento degli aiuti ricevibili in tre esercizi finanziari da 15mila a 25mila euro. Il rifinanziamento di questo intervento ha l’obiettivo di venire incontro alle richieste del mondo allevatoriale isolano, favorendo un miglioramento genetico e qualitativo delle mandrie e quindi delle rese sulle carni da esse derivate. Com