Tre pregiudicati di Cagliari arrestati nuovamente per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Cagliari, 30 Gen 2019 – Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Gianluca Loi di 49 anni, Danilo Serra, di 33 anni e Sandro Zucca, di 44 anni, cagliaritani, pluripregiudicati, già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, per evasione.

Nel corso delle consuete verifiche dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, effettuate dai Poliziotti delle Volanti, hanno infatti accertato la violazione della misura restrittiva da parte dei tre soggetti.

Un equipaggio di una Pantera, nel procedere alla verifica della presenza in casa di Zucca, ha notato che l’uomo era in procinto di uscire dal portone, traendolo così in arresto per evasione.

In occasione del controllo presso l’abitazione di altro soggetto, Serra, gli agenti, dopo aver suonato ripetutamente al citofono, ha accertato che l’uomo non era presente presso il suo domicilio. Solo dopo ripetuti controlli, lo hanno notato nel cortile esterno del palazzo mentre attendeva, secondo lui, l’intervento dei Vigili del Fuoco per l’apertura della porta di casa riferendo di averle dimenticate all’interno dell’abitazione in occasione di una sua uscita.

Altro equipaggio della Volante, nel transitare in Via Seruci, ha notato il pluripregiudicato Loi, in strada, mentre stava chiacchierando con un giovane affacciato ad una finestra. I poliziotti, essendo a conoscenza che Loi è sottoposto alla misura della detenzione domiciliare dal 21 dicembre 2018, dopo aver avuto conferma che la misura fosse ancora in atto dal Centro Operativo, lo hanno tratto in arresto.