Domani nella Prefettura di Cagliari cerimonia commemorativa del “Giorno della Memoria”

Cagliari, 30 Gen 2019 – Domani, presso la Sala Consiliare del Palazzo Regio, con inizio alle ore 11.00, organizzata dalla Prefettura di Cagliari, avrà luogo una cerimonia commemorativa del “Giorno della Memoria”, con la partecipazione del Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, del Vice Sindaco di Cagliari Luisa Anna Marras e di numerosi di rappresentanti delle Istituzioni e della Società civile, nonché di una folta delegazione di studenti delle Scuole medie e superiori.

Nel corso della cerimonia, che mira a perpetuare la memoria di quei tragici fatti ed a fare comprendere alle nuove generazioni la necessità di mantenere vivo il ricordo di un periodo oscuro della storia dell’Italia e dell’Europa, così drammatico per l’umanità, sarà consegnata una medaglia d’onore commemorativa al nipote del Sig. Beniamino Carcangiu, deportato ed internato il 1° ottobre 1943 in Germania nel campo Stammlager. Com