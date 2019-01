Gdf – Controlli in materia di spesa pubblica: scoperti 2 soggetti che hanno indebitamente beneficiato di prestazioni sociali a sostegno del reddito.

Cagliari, 29 Gen 2019 – Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, i militari della Guardia di Finanza di Sanluri e Iglesias, hanno individuato 2 soggetti che hanno entrambi usufruito di sovvenzioni statali a sostegno del reddito nel settore scolastico universitario.

Le attività ispettive hanno permesso di accertare che i soggetti controllati, avevano una situazione economica per cui non erano previste le concessioni delle prestazioni sociali usufruite, rientrando in una posizione reddituale ben al di sopra dei limiti previsti.

A Villacidro, uno studente che aveva indebitamente beneficiato di una borsa di studio di 1.900 € è stato segnalato, per il recupero delle somme percepite, all’Ente Universitario erogatore della provvidenza pubblica.

Analoga attività è stata svolta nei confronti di un soggetto residente a San Giovanni Suergiu cui i militari hanno accertato di aver beneficiato, senza averne diritto, di una borsa di studio di quasi 1.150 €..

Ad entrambi i soggetti controllati sono state inoltre irrogate sanzioni amministrative fino ad un massimo di 5.000 €.