Arrestato 19enne incensurato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dai carabinieri della compagnia di Iglesias

Iglesias, 29 Gen 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno arrestato un 19enne incensurato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel centro di Gonnesa il giovane, 19 anni, residente nella frazione di Carbonia “Bacu Abis”, era ormai una presenza fissa e perciò è stato notato dai militari della locale Stazione cc, per le proprie frequentazioni e per il tenore di vita incompatibile con quello di un ragazzo ancora alle prese con le scuole superiori.

Quindi il personale dell’Arma ha fermato il giovane mentre scendeva dal pullman e si dirigeva a casa dove poi i carabinieri durante la perquisizione domiciliare durante la quale sono stati trovati due panetti di hashish per un totale di circa 200 grammi, una quantità che può essere giustificata solo attraverso una già sedimentata attività di spaccio.

Poi gli investigatori dell’Arma della Stazione di Gonnesa hanno approfondito anche i contatti sul cellulare del giovane, uno smartphone di ultima generazione, dove erano presenti delle chat di gruppo ove si prendevano vere e proprie ordinazioni: i controlli saranno ora estesi a tutti i conoscenti e a tutto il giro dell’arrestato, che ha provato a giustificarsi di quanto rinvenuto dai militari dicendo di non ricevere abbastanza soldi dalla propria famiglia per sostenere le proprie spese.

In seguito il ragazzo, dopo essere stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge in caserma, è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per domani.