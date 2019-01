Resto al Sud: incentivi per attività imprenditoriali giovanili domani a Cagliari il seminario organizzato da Acli e Crei.

Cagliari, 28 Gen 2019 – Il seminario gratuito è organizzato in collaborazione con Crei Acli nel quadro dell’attività di contrasto dello spopolamento e dell’emigrazione giovanile. L’incontro si terrà nella sede Acli di viale Marconi 2A a partire dalle 17.30.

Tutte le novità previste dalla Legge di Bilancio 2019, compresa l’estensione del beneficio agli under 46 e ai liberi professionisti. Domani, martedì 29 gennaio le Acli Provinciali di Cagliari, in collaborazione con Crei Acli (comitato regionale emigrazione immigrazione), organizzano un seminario sul bando “Resto al Sud” promosso dal Ministero per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno e gestito da Invitalia. L’incontro, gratuito, si terrà a partire dalle 17.30 nella sede provinciale Acli di viale Marconi 2A.

Ad introdurre l’incontro sarà il presidente di Acli Cagliari Mauro Carta: «questo seminario – spiega – si inserisce nel quadro della nostra attività di contrasto del fenomeno dell’emigrazione giovanile e dello spopolamento della nostra isola. Abbiamo invitato diversi consulenti a discutere di questi incentivi che spesso non sono conosciuti adeguatamente, e quindi non sono sfruttati, da chi invece ne avrebbe diritto».

L’agevolazione consiste in un finanziamento a fondo perduto del 35% dell’investimento. Per poterla ottenere, è necessario avere la residenza in Sardegna o avere l’intenzione di stabilirla.

Sono finanziabili: interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa); impianti, attrezzature, macchinari nuovi; programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione); altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa).

Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.

Gli interessati possono contattare la segreteria organizzativa per l’iscrizione al seminario allo 070 43039 o all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com