Pluripregiudicato d’Iglesias arrestato dagli agenti del locale Commissariato di P.S. per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Iglesias, 28 Gen 2019 – Gli agenti del Commissariato d’Iglesias, hanno arrestato Andrea Marzeddu di 46 anni, della città, con numerosi precedenti penali, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, estesi anche all’interno della stazione ferroviaria di Iglesias, personale della Squadra Volanti ha notato un uomo, già conosciuto dai poliziotti per i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti, che scendeva dal treno appena giunto da Cagliari con atteggiamento sospetto.

Quindi i poliziotti si sono insospettiti, ipotizzando che si fosse recato a Cagliari per rifornirsi di droga, da spacciare poi nel territorio di Iglesias, decidendo di fermarlo e sottoporlo a controllo. E, infatti, durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 56 grammi di Hashish, occultati negli slip, altri quattro pezzi della stessa sostanza del peso di circa 7 grammi e un involucro contenente Marijuana del peso di 0,6 gr occultati nel calzino.

Dalla successiva perquisizione estesa alla sua abitazione, sono stati rinvenuti un bilancino elettronico, un coltello con la lama imbrattata di residui di hashish e alcuni ritagli di pellicola. A questo punto il pluripregiudicato è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e trattenuto in attesa della direttissima prevista per oggi davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari