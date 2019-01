Tempo Sardegna – Maestrale in arrivo: mareggiate a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 23 di domani.

Cagliari, 27 Gen 2019 – Freddo e gelo hanno dato tregua in questi giorni ma a far scattare l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse sono stati il vento e le mareggiate che colpiranno la Sardegna a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 27, fino alle 23 di domani, lunedì 28 gennaio.

Per tutta la giornata di domani, con progressiva attenuazione dei fenomeni nella serata, si prevedono venti forti da Nord-Ovest, lungo le coste e fino a burrasca sui settori settentrionali. Raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna e localmente fino a tempesta in Gallura, in prossimità dei rilievi, soprattutto quelli Orientali.

Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte a Nord e a Ovest.

