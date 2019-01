Sport e Benessere – Carbs & Kcal – Rubrica settimanale a cura del Dottor Andrea Melis

Cagliari, 27 Gen 2019 – Dal momento che tra meno di due mesi comincerà ufficialmente la primavera e i pensieri, per qualcuno e qualcuna, voleranno alla prova bikini, vorrei spendere due parole parlando di carboidrati e calorie.

La splendida modella, Viki Odintcova, che vedete nella nella foto qui sotto, è la testimonianza del fatto che pur seguendo un regime leggermente ipocalorico, è possibile in abbinamento ad una costante attività fisica, avere un bel fisico e mangiare in maniera anche abbondante.

Si sa che l’acquisizione di peso è data da un surplus calorico e l’esatto contrario è dato da un deficit.

Il mantenimento del peso è figlio di conoscenza e sane abitudini che comprendono l’ esercizio fisico in linea con le nostre caratteristiche e le nostre possibilità, il giusto recupero con le giuste ore di sonno e l’alimentazione.

Già l’alimentazione.

Se non conoscete la vostra spesa calorica giornaliera e in relazione a questo, non conoscete un minimo come sono composti gli alimenti, la vostra battaglia per avere un bel fisico per l’estate ( o per quando volete ) è persa in partenza.

L’esercizio fisico consuma calorie, può rimodellare il corpo è vero, ma in relazione a quale soggetto e soprattutto in relazione a cosa mangia questo soggetto?

Ogni caso è diverso da un altro.

Cosa voglio dire in soldoni?

Voglio dire che tanto per cominciare possiamo mangiare con gusto, goderci gli sfizi e avere il fisico che vogliamo.

Utopia?

No.

Matematica e scienza.

Metti che il tuo metabolismo energetico, (Sommatoria del metabolismo basale più attività giornaliere svolte, ivi comprese quelle che riguardano l’esercizio fisico ), sia di 1500/2000 kcal e tu non devi andare oltre per non ingrassare nel tempo, cosa puoi fare?

Tanto per cominciare, comincia ( Scusate il gioco di parole ) a conoscere una volta per tutte i valori nutrizionali degli alimenti.

Ogni alimento è un insieme di macro e micronutrienti.

Non esiste mangiare carboidrati o proteine o grassi selettivamente.

Esistono alimenti che in proporzione hanno più uno o l’altro, esistono alimenti nutrienti e non esageratamente calorici ed esiste il contrario, cioè alimenti calorici che magari dal punto di vista nutrizionale non sono un granché.

Ora ci sono alimenti tipo un panino ( Un panino ) del Mc Donald che può arrivare ad avere circa 800kcal, se poi aggiungi bibite e patatine le 1000kcal le superi di sicuro.

Ci sono alimenti come le patate che a livello di valori nutrizionali hanno per 100gr circa, 77kcal, 0,09 gr di grassi, 2gr di proteine e 17gr di carboidrati.

Ci sono 80 gr che mancano all’appello, dove sono?

Acqua.

(http://www.valori-alimenti.com/nutrizionali/tabella11352.php)

Carbo-Idrati, -idro dal greco Hydor = Acqua.

Mi occupo di ricomposizione corporea con i miei clienti di continuo e vi assicuro che sapere di un alimento, il rapporto Carboidrati / Calorie vi può permettere di mangiare bene e concedervi i vostri piaceri e intingoli con intelligenza.

Conoscenza e consapevolezza. A.M.