Pregiudicato di Assemini tentata di sfuggire al controllo dei carabinieri: arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, danneggiamento aggravato e lesioni a Pubblico Ufficiale

Cagliari, 27 Gen 2019 – Notte movimentata per i carabinieri della compagnia di Cagliari. Infatti, un pregiudicato Assemini ha cercato di sfuggire al controllo di un equipaggio della sezione radiomobile della compagnia cc cagliaritana, che come ogni notte perlustra le aree più sensibili della città.

Sono le 03:50 circa, quando in Via Mameli, transita con atteggiamento sospetto un uomo alla guida di una volvo. Lì nei pressi è in transito un equipaggio di una Gazzella del radiomobile dell’Arma che si accorge dell’auto e tenta di controllarla. Ma la vettura con alla guida Fabio Pili di 32 anni, di Assemini, è fuggita a velocità sostenuta, percorrendo anche contro mano, l’intero quartiere di Stampace. I carabinieri a qual punto giunti all’altezza di via Riva Di Ponente sono riusciti ad affiancarla al lato guida e il conducente con il tentativo di seminarli, li ha speronati venendo comunque bloccato dall’equipaggio.

Dopo averlo immobilizzato i militari hanno eseguito una perquisizione sia sul veicolo che a casa del soggetto sequestrando 5 dosi termosaldate di cocaina, più di 3.000 euro in contanti provento dell’attività illecita, materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto e poi messo agli arresti domiciliari. Inoltre dal momento che si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro, i militari hanno provveduto a sequestrare la sua auto e ritirargli la patenta di guida.

Ora l’uomo è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, danneggiamento aggravato e lesioni a Pubblico Ufficiale, dal momento che i due militari sono rimasti feriti nell’impatto.