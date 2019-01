Militari della Capitaneria di Porto di Cagliari intervengono in soccorso in alto mare di madre con bambino appena nato

Cagliari, 27 Gen 2019 – Quest’oggi la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari è stata contatta dalla nave traghetto Excelsior per svolgere un intervento di “evacuazione medica” (Medevac) di una donna in stato di gravidanza che presentava i primi sintomi del parto. L’imbarcazione, in navigazione da Genova a Palermo, al momento della richiesta di soccorso, ore 9.00 circa, si trovava al traverso di Capo Ferrato.

Quindi è stato disposto l’impiego immediato del mezzo aereo per svolgere il soccorso, il personale della 4ª Sezione Volo Elicotteri di Cagliari – Decimomannu con Elicottero Nemo 05 Rimb ha effettuato il decollo, con a bordo personale sanitario del 118, per dirigersi con rotta diretta, alla massima velocità, verso la zona operazioni. Una volta raggiunta la verticale della nave, un aereo-soccorritore marittimo è stato calato a bordo del traghetto, tramite verricello, con gli opportuni mezzi di soccorso, ovvero trasportino pediatrico e barella.

Dopo circa 40 minuti di operazioni il neonato, di circa 1 ora di vita, è stato recuperato all’interno del trasportino pediatrico e successivamente anche la neo-mamma, a mezzo barella di soccorso.

Entrambi, apparentemente in buono stato di salute, sono stati sottoposti alle prime cure dal medico e dall’infermiere del 118 di Cagliari, presenti a bordo dell’elicottero della Guardia Costiera.

Ultimate le operazioni di recupero in mare, il mezzo di soccorso della Guardia Costiera si è diretto all’Ospedale Civile Brotzu di Cagliari, dotato di piazzola per atterraggio elicotteri.

La sinergia con il personale medico e infermieristico del 118 e la collaborazione con l’equipaggio della nave Excelsior, sotto il coordinamento operativo della sala operativa del XIII MSC di Cagliari, hanno contribuito alla riuscita dell’intervento.