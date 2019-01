Giovane cagliaritano di 24 anni arrestato dai carabinieri della compagnia di Cagliari per scippo ai danni di una donna.

Cagliari, 27 Gen 2019 – Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari, nel corso di un servizio di controllo del territorio di competenza, hanno arrestato in flagranza di reato Enrico Marras, di 24 anni, della città, responsabile di aver scippato una signora della propria borsa.

Il giovane, infatti, nel momento in cui commetteva il furto con strappo lungo via Po, è stato notato da una pattuglia del radiomobile in transito cercando di darsi alla fuga inutilmente poiché veniva subito bloccato dai militari, dopo peraltro aver opposto resistenza.

L’uomo dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per domani.