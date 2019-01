Blitz antidroga dei carabinieri della compagnia di Cagliari nei pressi di un circolo privato di Pirri, due uomini segnalati alla prefettura quali consumatori di droga.

Cagliari, 27 Gen 2019 – Ieri sera, i carabinieri della compagnia di Cagliari hanno messo a punto un blitz nei pressi di un circolo privato di Via Segurana, nel popoloso quartiere di Pirri, dove alla vista dei militari vi è stato un generale fuggi, fuggi. Ma la fuga comunque non è servita a due cagliaritani il tentativo di sottrarsi al controllo effettuato qualche giorno fa dai militari che li hanno colti mentre erano intenti a fumare uno spinello.

I carabinieri però hanno voluto approfondire e hanno perquisito le loro case, in una di queste hanno rinvenuto due pistole e un fucile a pompa sull’armadio della camera da letto, che benché legalmente detenute, erano palesemente custodite in violazione della normativa vigente. Infatti l’uomo è accusato del reato di omessa custodia di armi. Inoltre sempre nell’ambito del controllo effettuato nei pressi del circolo i carabinieri hanno rinvenuto occultate sotto un’auto in sosta 12 dosi, pari a 4,9 grammi di cocaina e un frammento (4,9 gr) di hashish.

Le armi e la droga sono state sottoposte a sequestro e i due uomini controllati sono stati segnalati quali assuntori di droga alla prefettura di Cagliari.