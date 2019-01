Scoperta coppia che non dichiarava canoni di locazione per complessivi 13.300 €.

Sarroch (Cagliari), 26 Gen 2019 – I militari della Tenenza di Sarroch della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di due coniugi proprietari, al 50%, di un immobile di Cagliari, dato in locazione annuale per uso abitativo ad una società esercente l’attività di “affittacamere/case vacanza”, con la formula cosiddetta “vuoto per pieno”.

In questo caso, i successivi sopralluoghi effettuati hanno portato all’individuazione dell’immobile in questione e all’identificazione degli effettivi proprietari.

Dai successivi doverosi incroci e dall’analisi dei dati contenuti nei database in uso alla Guardia di Finanza, è emerso che la coppia, per gli anni d’imposta 2016 e 2017, hanno omesso di dichiarare al Fisco, sottraendoli pertanto a tassazione, ricavi derivanti da canoni di locazione, per una cifra complessiva di 13.300 €.

La tematica della verifica del corretto inserimento nella dichiarazione dei redditi dei canoni di locazione percepiti a seguito dell’affitto di immobili per fini abitativi o commerciali, è un argomento che rappresenta un valore aggiunto dell’operatività del Comando Provinciale di Cagliari nella quotidiana attività di contrasto all’evasione fiscale.