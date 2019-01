Petroliera bloccata dai militari della Capitaneria di Porto di Cagliari per gravi deficienze di sicurezza e lasciata ripartire dopo tre giorni.

Cagliari, 26n Gen 2019 – Il 22 gennaio scorso, personale militare della Capitaneria di porto di Cagliari, ha posto in stato di detenzione una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall, avendo riscontrato una nutrita serie di irregolarità rispetto alle norme in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino.

La nave in questione, della stazza di 62.000 tonnellate, era approdata presso il pontile di Sarroch per scaricare petrolio destinato alla raffineria Saras.

I controlli degli ispettori P.S.C. (Port State Control, deputati al controllo del naviglio di bandiera estera) hanno accertato ben 11 difformità rispetto alla normativa internazionale di riferimento, disponendo la detenzione della stessa nave fino alla rimozione delle deficienze riscontrate.

Tra queste ultime, le principali riguardavano il malfunzionamento dell’impianto di produzione del gas utilizzato per inertizzare le cisterne di bordo e di quello di separazione dalle acque di sentina. Il primo apparato è necessario per prevenire incendi e esplosioni che potrebbero verificarsi per la presenza di vapori infiammabili dopo le operazioni di discarica del petrolio. Il secondo è, invece, utilizzato per depurare le acque di sentina dai residui oleosi e consentirne lo scarico in mare nel rispetto dei parametri ambientali richiesti dalle norme.

I controlli sulla sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente rappresentano uno dei capisaldi dell’attività delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

L’anno passato ha visto gli uffici della Direzione Marittima particolarmente impegnati in tali operazioni. Per citare la sola attività condotta su naviglio di bandiera estera (il cosiddetto P.S.C., Port State Control), sono stati effettuati 64 controlli a bordo di navi commerciali che hanno condotto a riscontare nel complesso 33 difformità e detenere 5 navi.

Quest’oggi, dopo tre giorni di fermo, la petroliera è stata fatta ripartire ma solo dopo aver messo in sicurezza tutta la nave.