Incidenti stradale sulla SS 131 – vicino ad Orani a causa del ghiaccio sulla carreggiata, sul posto intervengono i carabinieri della compagnia di Ottana.

Ottana (Nu), 26 Gen 2019 – Nelle prime ore di questa mattina, sulla SS 131 DCN al km 42 direzione Nuoro, in territorio del comune di Orani, si è verificato un sinistro stradale autonomo in cui è rimasto coinvolto un furgone Peugeot.

Il veicolo in prossimità di una curva poco prima del bivio con la statale 129, a causa della formazione di una spessa lastra di ghiaccio sulla carreggiata, ha perso aderenza andando inizialmente ad impattare contro la barriera spartitraffico e terminando successivamente la corsa contro la banchina di cemento sul margine destro della strada.

Il conducente, un autotrasportatore trentenne di Sorgono, che a seguito del forte impatto ha riportato varie contusioni ed stato poi soccorso da personale del 118 e trasportato all’Ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti dove comunque non versa in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana e della Stazione di Ottana per i rilievi del caso e per garantire la viabilità dell’asse stradale.

Inoltre sul luogo dell’incidente i militari hanno fatto giungere personale dell’Anas per spargere il sale e per ripulire la carreggiata dai detriti al fine di porre in sicurezza l’importante asse stradale.