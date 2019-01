Arrestato dai carabinieri della Stazione di Tortolì marito malvagio di 47 anni che per diversi anni ha sottoposto la moglie a violenza sessuale e maltrattamenti vari.

Tortolì, 26 Gen 2019 – I carabinieri della Stazione Carabinieri di Tortolì hanno rintracciato nel territorio del comune di Ilbono e arrestato L.S., 45 anni, originario di Arzana ma residente nella cittadina costiera, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, commessi dal 2003 fino alla data del 15.08.2010 in Jerzu nei confronti della moglie.

L’uomo è stato condannato alla pena principale della reclusione di anni 5 oltre alle pene accessorie della perdita interdizione dai pubblici uffici per anni 5, interdizione dall’esercizio di tutela e curatele perpetua ed all’esclusione dalla successione della persona offesa perpetua.

Quindi al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato tradotto al Carcere per Sex Offender San Daniele di Lanusei.