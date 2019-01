Sogaer presenta la stagione estiva 2019 presso l’aeroporto di Ca-Elmas

Cagliari, 25 Gen 2019 – L’Aeroporto di Cagliari si prepara per la Summer Season Iata 2019 annunciando il programma voli più ricco nella storia dello scalo. Tante compagnie aeree, nuovi collegamenti in aggiunta a quelli precedentemente operati e sempre più frequenze: queste le caratteristiche del network proposto dal principale aeroporto sardo per la prossima estate.

Le novità sono state illustrate questa mattina a stampa e Autorità presso il Business Centre dell’aeroporto. Nel pomeriggio sarà la volta di agenti di viaggio, albergatori e operatori del settore ai quali verrà dedicato un incontro più tecnico sul programma voli attivo da fine marzo.

“Due anni di crescita coronati da due record di traffico consecutivi non sono un caso, quanto piuttosto la dimostrazione dell’eccellente lavoro che Sogaer sta portando avanti per far sì che l’Aeroporto di Cagliari abbia un rilievo sempre maggiore sia sul mercato nazionale che su quello internazionale”, ha dichiarato Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio di Cagliari, socio di maggioranza della società di gestione del ‘Mario Mameli’. La solidità dei risultati che abbiamo ottenuto e le aspettative che nutriamo per la stagione estiva 2019, ci fanno guardare con grande ottimismo al futuro”. “Occorre però”, ha aggiunto De Pascale, “che tutto il sistema territoriale faccia la propria parte, ora più che mai, affinché l’impegno profuso dal gestore aeroportuale e dalle Istituzioni possa tradursi in benefici concreti per le aziende e i passeggeri sardi”.

Gabor Pinna, presidente di Sogaer, ha sottolineato: “Il 2018 è stato un anno di crescita ma anche di consolidamento di alcuni mercati, in cui abbiamo dimostrato di poter superare i limiti della stagionalità proponendo un’ampia offerta di voli anche durante i cosiddetti mesi di spalla. Lo abbiamo fatto, con coraggio, in un momento in cui il bacino del Mediterraneo ha visto la ripresa di mercati importanti, come quelli nordafricani, che negli ultimi due anni erano stati fortemente condizionati dalle note tensioni sociali e politiche”. “Ci apprestiamo a iniziare una stagione estiva nel segno delle novità: la nuova base di Volotea a Cagliari, nuove rotte nazionali e internazionali e nuovi servizi”, ha proseguito Pinna. “Guardiamo ora alla Summer 2019 con la consapevolezza che Cagliari e il Sud Sardegna sono diventati una destinazione importante nei network dei principali vettori aerei europei, siano essi low cost o legacy, e da questo partiamo per continuare a rafforzare la nostra presenza sui principali mercati”. Com