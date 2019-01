“Domeniche in concerto”: il 27 gennaio alle 11 si conclude la rassegna musicale al Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, 25 Gen 2019 – La rassegna musicale “Domeniche in concerto”, ideata e realizzata dal Teatro Lirico di Cagliari e dedicata soprattutto alle famiglie, ma rivolta anche al pubblico di abbonati e giovani da sempre molto presente, si conclude con il terzo appuntamento, in programma domenica 27 gennaio alle 11, che prevede l’esibizione dell’Orchestra del Teatro Lirico, diretta da Simone Pittau, musicista con una lunga serie di collaborazioni nazionali ed internazionali fra cui Sir Colin Davis ed Ennio Morricone. Nel ruolo di solista si presenta Vinicio Allegrini, prima tromba della compagine orchestrale.

Il programma musicale, della durata complessiva di un’ora circa, propone la famosa Sinfonia n. 29 in La maggiore K. 201 scritta da Wolfgang Amadeus Mozart a soli 18 anni (1774) e il virtuosistico ed acrobatico Concerto per tromba e orchestra in Mi bemolle maggiore Hob VIIIe di Franz Joseph Haydn, composto nel 1796.

Il concerto si svolgerà nella sala principale.

Prezzo biglietto posto unico: € 3 (intero); € 1 (under 30/abbonati).

Vinicio Allegrini – Tromba – Si diploma nel 1991 al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma. Vincitore di una borsa di studio C.E.E., frequenta il Corso Annuale di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo sotto la guida di Pierre Thibaud. Collabora come Prima tromba con alcune tra le più importanti orchestre italiane quali quelle del: Teatro alla Scala di Milano, Teatro La Fenice di Venezia, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino. Dal 1999 è Prima tromba stabile dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Svolge attività concertistica come solista in Italia ed all’estero. Sono assidue le tournée in Giappone, dove annualmente tiene delle masterclass e dove ha eseguito i concerti di Hummel, Haydn, Vivaldi, Neruda, Saint-Saëns, in alcune tra le più prestigiose sale del paese quali: Symphony Hall di Osaka, Izumi Hall di Osaka, Hyogo Performing Arts Center di Nishinomiya, Aqua Bunka Hall di Toyonaka. Inoltre è membro dell’Orchestra dei Musicians for Human Right, con la quale ha partecipato a numerosi concerti e tournée in Italia (Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma, Reggia di Venaria Reale, Festival Mi.To, Teatro Malibran di Venezia) ed in Svizzera (Luzerne K.K.L.).

Simone Pittau – Direttore – Nato a Cagliari nel 1970, ma residente a Sanluri (Ca), studia Composizione, Pianoforte e Percussioni al Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, dove nel 1993 si diploma in Violino sotto la guida di Alessandro Moccia. Si specializza con i violinisti Alexander Barantschik, Felice Cusano, David Takeno, Eugenia Chugayeva e con i direttori d’orchestra Sir Colin Davis e Jesús López-Cobos. Nel 1995 frequenta il “Post Graduate Course” di violino e direzione d’orchestra alla “Guildhall School of Music and Drama” di Londra, rispettivamente con la violinista Krysia Osostowicz e con il maestro Alan Hazeldine. Sin dagli studi in conservatorio, svolge un’intensa attività concertistica come violinista in formazioni da camera, sinfoniche, operistiche, esplorando oltre alla classica diversi generi musicali, in diverse parti del mondo, collaborando con musicisti quali: Chick Corea, Peter Erskine, Eric Marienthal, Paolo Fresu, Joe Locke, Roger Waters, Dulce Pontes, Gianni Ferrio, Luis Bacalov, Riz Ortolani, Nicola Piovani, Markus Stockhausen, Enrico Rava, Danilo Rea, Maurizio Giammarco, Franco D’Andrea. Nel 2001 debutta a Londra come direttore d’orchestra dirigendo in concerto la London Symphony Orchestra alla “Barbican Hall” durante una masterclass di direzione d’orchestra tenuta da Sir Colin Davis. Dal 2002 collabora come violinista con il Premio Oscar Ennio Morricone, con il quale realizza dei concerti in diverse parti del mondo, alcuni dei quali incisi dal vivo su cd e dvd. Inoltre, in questi anni, prende parte all’incisione di svariate colonne sonore tutte commissionate ad Ennio Morricone. Nel 2004 effettua un’incisione discografica con la London Symphony Orchestra negli “Abbey Road Studios” di Londra. Il cd è siglato dalla casa discografica ASV/UNIVERSAL. Nel 2004 fonda l’Orchestra da Camera della Sardegna, ensemble formato da musicisti sardi che operano, con grande successo, lontano dall’Isola, con cui realizza la Stagione Concertistica annuale. Attento ai giovani e alla loro formazione, organizza in Sardegna le “International Master Class”, frequentate regolarmente da studenti che arrivano da tutto il mondo. I docenti delle IMC sono le prime parti della London Symphony Orchestra ed esponenti di spicco delle più importanti scuole europee di musica. Nel 2008 fonda il “culturefestival”, rassegna di Musica di vari generi, Pittura, Scultura, Artigianato artistico, Letteratura, Teatro, Danza, Cinema e Fotografia: appuntamento giunto alla sua XII edizione che vanta la Presidenza onoraria del Premio Oscar Ennio Morricone ed ha il Patrocinio Artistico di Sir Colin Davis, Presidente della London Symphony Orchestra sino al 2013, anno della scomparsa del maestro. Com