Arrestato 41enne di Carbonia per furto aggravato in concorso dai carabinieri della compagnia di Carbonia.

Carbonia, 25 Gen 2019 – I carabinieri della Stazione di Tratalias con la collaborazione dei colleghi dell’aliquota radiomobile della compagnia di Carbonia alle prime ore dell’alba di oggi hanno arrestato in flagranza di reato, Luca Concas, 41 anni, della città, accusato di furto aggravato in concorso.

In particolare, i militari durante la notte scorsa, nel corso del servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Manno, hanno sorpreso il giovane che, con volto travisato da passamontagna e con strumenti di effrazione in mano, si allontanava con passo svelto dal distributore automatico di bevande 24h “Colma servizi srl”, in compagnia di un complice. Quindi i militari hanno immediatamente raggiunto i due ma riuscendo solo a bloccare l’arrestato mentre l’altro è riuscito a dileguarsi.

Dal successivo sopralluogo è emerso che i ladri avevano poco prima commesso un furto con scasso al distributore automatico di bevande da dove hanno portato via le monete contenute all’Interno.

In seguito hanno portato in caserma l’uomo dove, durante la visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza dell’esercizio commerciale, i militari hanno appurato la responsabilità del Concas che è stato dichiarato in arresto e condotto davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari che ho ha giudicato con il rito della direttissima.

Gli investigatori dell’Arma sono ancora al lavoro e sono sulle tracce dell’altro complice.