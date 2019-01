Uniss #Dadu #Urbanistica: riflessioni degli studenti del dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero.

Alghero (SS), 24 Gen 2019 – In una nota inviata agli organi d’informazione sardi, gli studenti della facoltà di Architettura di Alghero, ritengono un “ottimo accordo quello siglato tra l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l’Università di Cagliari inerente allo sviluppo di attività didattiche istituzionali curriculari finalizzate all’inserimento degli studenti sul mondo del lavoro, incentrato sulla pianificazione del territorio e più in generale della “cultura del paesaggio”.

“Come studenti del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, possiamo solo dire che il Dipartimento – si legge ancora nella nota – è da sempre in prima linea nella promozione della cultura riguardante la pianificazione del territorio, della città e del paesaggio, coinvolgendo sempre le parti sociali pubbliche e private che lavorano sul territorio, nei limiti delle possibilità di un medio ateneo, che sviluppano e si impegnano per il futuro occupazionale dei propri studenti”.

“Sulla base di queste riflessioni, conclude il comunicato degli studenti – gli studenti anche di altri dipartimenti, non comprendono le motivazioni che hanno escluso il nostro Ateneo dall’accordo con l’Assessorato agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riguardante tematiche relative al paesaggio e alla pianificazione del territorio, da sempre analizzate e studiate anche tramite esperienze di internalizzazione in altri paesi europei”. Com