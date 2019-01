Tempo Sardegna – Ancora Condizioni Meteo Avverse per nevicate, vento e mareggiate

Cagliari, 24 Gen 2019 – Inizialmente in vigore fino alle 15, è stato esteso l’arco di validità dell’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse che interesserà la Sardegna fino alle 20 di oggi, giovedì 24 gennaio per il perdurare di nevicate, vento e mareggiate.

Sono previsti, fino alla serata di oggi, nevicate sopra i quattrocento metri, in particolare sulla Sardegna Nord-Orientale e Centrale, e venti localmente forti fino a burrasca da Nord Nord-Est sui versanti Orientali, con mareggiate lungo le coste esposte. Com

