L’Assl di Nuoro in prima fila per le emergenze

Nuoro, 24 Gen 2019 – La Direzione Ats Sardegna/Assl Nuoro comunica che è attivamente impegnata per la piena attuazione dei due piani di condizioni meteorologiche avverse per tutto il territorio di propria competenza.

In particolare, per quanto riguarda l’area più critica, comprendente 13 Comuni montani, si segnalano le azioni poste in essere dal Direttore del Distretto Socio Sanitario di Sorgono:

Attivati 6 punti di Guardia Medica h24 (Aritzo, Desulo, Meana Sardo, Ovodda, Sorgono e Tonara).

Allertati tutti i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

Copertura garantita, senza soluzione di continuità, per tutte le eventuali situazioni di emergenza che dovessero verificarsi. A tal proposito si chiede scusa, fin d’ora, per l’eventuale assenza di specialisti ambulatoriali che,a causa del maltempo, avessero difficoltà a raggiungere i poliambulatori di Aritzo, Desulo e Sorgono.

Inviata la comunicazione a Prefettura, Vigili del Fuoco, Sindaci, Corpo forestale, affinché sia garantito il collegamento con il Sistema di Protezione Civile del Territorio.

Infine si ricorda che chiunque avesse difficoltà ad accedere al servizio potrà sempre contattare il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Sorgono, che cercherà di risolvere le eventuali emergenze. Il numero del centralino, attivo h24, è 0784 623130, oppure 0784 623100.

Tutti i servizi dell’Ospedale San Camillo di Sorgono sono garantiti senza soluzione di continuità.

Le visite specialistiche non assicurate in data odierna in varie sedi, a causa della assenza degli specialisti che non hanno potuto raggiungere la sede di servizio, saranno riprogrammate nei prossimi giorni a cura del CUP (Centro Unificato di Prenotazione).

La Direzione si scusa per i disagi subiti dai pazienti. Com