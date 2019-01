A Cagliari la Coppa Comune di pallanuoto 2019

Cagliari, 24 Gen 2019 – Dal 1 al 4 agosto 2019 si svolgerà a Cagliari la Coppa Comen, una competizione sportiva di pallanuoto per club esistita dal 1984 al 2007, organizzata dalla Confédération Méditérranéenne de Natation ed alla quale prendevano parte squadre provenienti dai vari paesi del Mediterraneo tra i quali Italia, Croazia, Grecia, Serbia e Malta.

La Coppa Comen, ora conosciuta come Coppa Mediterranean Cup, negli ultimi anni ha visto la squadra italiana impegnata in vari paesi: Belgrado, Serbia 2018; Niksin, Montenegro 2017; Gezira, Malta 2016; Alessandropoli, Grecia 2015; Netanya, Israele 2014.

“Sono felice che una prestigiosa manifestazione giovanile internazionale del livello della coppa Comen si svolga a Cagliari – afferma l’assessore allo Sport Yuri Marcialis – E’ fondamentale per il rilancio di una disciplina così importante ed è il frutto del lavoro e della collaborazione tra la Federazione e l’Amministrazione comunale. Stiamo lavorando perché le piscine comunali, anche quelle a gestione diretta, possano ospitare stabilmente i campionati di pallanuoto”.

“Il ritorno della pallanuoto di alto livello a Cagliari – sottolinea Filippo Petrucci presidente della Commissione consiliare Sport – è frutto del lavoro sinergico dell’amministrazione insieme alla federazione. Speriamo tutti sia solo il primo passo e che tutto il movimento si rinforzi presto”. Com

