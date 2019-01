Procreazione assistita, il limite d’età per le donne è di 46 anni e non di 43

Cagliari, 23 Gen 2019 – L’Assessorato della Sanità informa gli utenti che, in riferimento alle prestazioni per la Procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologa, da effettuarsi presso strutture pubbliche o private accreditate in ambito nazionale e internazionale, il limite d’età delle donne interessate dal provvedimento terrà conto del Decreto ministeriale sui Lea del 2017 e sarà pertanto di 46 anni e non di 43, diversamente da quanto reso noto ieri.

