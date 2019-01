Comune di Cagliari – Incarico professionale di consulenza legale per il Servizio Politiche Sociali

Cagliari, 23 Gen 2019 – Pubblicato un avviso, tramite il portale Gare D’Appalto telematiche – profilo del committente, per l’affidamento del servizio di incarico professionale specifico di consulenza legale per il Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute.

Le istanze possono essere presentate entro il 15 febbraio 2019, così come disposto con Determinazione Dirigenziale n. 286/2019.

Per poter presentare le istanze i professionisti dovranno accedere al link indicato più sotto, dove è altresì possibile scaricare la documentazione di gara e, alla voce registrati, potranno identificarsi per poter partecipare alla procedura.

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai contatti telefonici riportati nell’avviso. Com

