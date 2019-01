Evento M5s sul reddito di cittadinanza. Di Maio: Lino Banfi in commissione Unesco

Roma, 22 Gen 2019 – “Ne approfittiamo per dare una notizia all’Italia che a me riempie di orgoglio: abbiamo individuato Lino Banfi perché rappresenti l’Italia nella commissione italiana per l’Unesco. Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell’Unesco”. Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio all’evento M5s sul reddito di cittadinanza.

Oltre all’incarico che “mi è stato conferito volevo essere qui perché Conte è corregionale mio, è romanista come me, ed è presidente del Consiglio. Quando mi hanno chiamato ho detto ‘che c’entro io con la Cultura?’. In questi casi rappresentanti all’Unesco si sono fatte con persone che si sono laureate, che conoscevano la geografia, le lingue. Io voglio portare il sorriso ovunque, anche nei posti seri”. Lo afferma Lino Banfi dal palco dell’evento M5S sul reddito di cittadinanza.

“Questo “raghezzo”, è bene che si sappia, mi volle conoscere già prima delle elezioni. Mi si presentò il giorno del mio compleanno a luglio, in una orecchietteria con un mazzetto di fiori. Potrebbe essere mio nipote come età, ma lui quando parla da solo ha 32 anni, quando parla con Conte e Salvini sembra ne abbia 55, e non ho capito perché lo fa”, scherza Banfi, che poi torna serio: “A me Di Maio disse ‘non me ne frega niente per chi voti, ma io ti devo questo tributo, perché hai fatto sorridere tre generazioni'”.

“Con il reddito di cittadinanza, se mai ci sarà la recessione, io non so se andremo in recessione, noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli, non faremo come gli altri”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio dal palco dell’evento M5S chiedendo agli eletti del Movimento di “spiegare agli italiani come accedere agli strumenti varati e non andare in giro a dire cosa abbiamo fatto”.

“Quando parliamo di rivoluzione nel mondo del lavoro non parliamo solo di un’erogazione di soldi a chi è in difficoltà ma anche di un percorso nuovo in cui lo Stato ti aiuta perché sei in difficoltà. Il reddito si basa su un principio: in Italia oggi c’è chi non ha nulla, d’ora in poi chi non ha niente avrà almeno 780 euro. Parlavo di questo principio quando abbiamo detto “aboliamo la povertà” ha detto il vicepremier.

Il premier Conte: dovevamo cambiare rotta Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte alla convention dei cinque stelle e sul reddito di cittadinanza ha detto: “Il reddito era nel contratto di governo, dovevamo cambiare rotta”.

“Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato a lavorare al reddito di cittadinanza: la cabina di regia è stata al ministero del Tesoro, sotto il coordinamento di Di Maio, ma è stato anche un lavoro corale. Lo abbiamo portato avanti convintamente, con determinazione”, ha detto il premier.

“Eravamo forti delle previsioni del contratto di governo, condivise da tutti. Ed eravamo tutti convinti – e lo siamo – di dover cambiare rotta alla politica economica e sociale fin qui seguita, imprimere una nuova direzione. Che ci siano 5 milioni di persone in necessità significa che il governo deve prenderne atto, assumersene le responsabilità e non può pensare a perseguire crescita senza meccanismi efficaci di inclusione sociale”.

Conte ha quindi aggiunto: “Mi sono presentato come avvocato del popolo. Oggi mi presento come garante di un nuovo patto sociale tra i cittadini e lo Stato: vogliamo realizzare questo nuovo patto sociale e io sarò garante dell’attuazione. Vogliamo che tutti i cittadini possano prenderne parte: il reddito sarà pilastro portante e vigilerò con tutti gli strumenti a disposizione affinché questo progetto non sia deturpato da furbizie, abusi e storture di sorta”.

Il vicepremier Di Maio ha proseguito parlando dell’altro provvedimento, sulla riforma delle pensioni. “Quota 100 è uno strumento di cui andiamo orgogliosi: ha ricevuto tantissime critiche ma potranno andare in pensione fino a 620mila persone. Non sappiamo quanti aderiranno ma saranno sicuramente di più di quelli dell’anno scorso. Sarà occasione non solo di turn over per i giovani ma anche occasione di cambiare la P.A” dice Di Maio sempre all’evento M5s sul reddito di cittadinanza.

“Noi oggi dobbiamo gestire un’accelerazione nel cambiamento del lavoro. Se noi dobbiamo cambiare il nostro lavoro durante la nostra vita non possiamo più appoggiarci a un sistema di formazione basato sui principi del Novecento. E il reddito di cittadinanza è anche uno strumento per gestire questi cambiamenti”.

Lo afferma Davide Casaleggio dal palco dell’evento M5S. è sbagliato pensare che il reddito sia una cosa che non esisteva. Il reddito di cittadinanza in realtà c’è dappertutto tranne che in Italia e in Grecia, e ora c’è in Italia. Oggi mio padre sarebbe molto contento di vedere quest’idea realizzata. Lui era convinto che se si poteva immaginare qualcosa lo si poteva anche fare. Noi dobbiamo immaginare le cose che stanno cambiando e come possiamo gestirle”, sottolinea.

“La settimana prossima firmiamo il decreto ministeriale che permetterà alle imprese di abbassare il costo del lavoro riducendo del 30% i premi Inail” annuncia il vicepremier. “E poi c’è un miliardo di euro per le start up innovative: nascerà il Fondo start up innovazione per tutti i giovani che vanno all’estero”, aggiunge.

“Come si può chiedere il reddito? Useremo tutto il mese di febbraio per dire agli italiani quali documenti devono preparare per poi da marzo accedere al portale per il reddito. Chi vuole fare la richiesta online e ricevere lì la risposta, non deve andare allo sportello ma se non vuoi o non puoi utilizzare internet puoi sempre andare a uno sportello di Poste italiane e avviare la procedura lì”. Lo dice Luigi Di Maio all’evento M5s sul reddito di cittadinanza. “Ringrazio Inps e Poste per il lavoro insieme. Alla fine le card ci sono, sono pronte e i destinatari del reddito andranno a riceverle agli sportelli delle poste. È una normale poste pay perché non vogliamo discriminare nessuno”, sottolinea.

“Avevamo promesso la pensione di cittadinanza, e anche i pensionati entreranno in questo programma. Ovviamente per queste persone non varrà la parte di politiche attive del lavoro, ma i principi di accesso sono gli stessi che per il reddito. La pensione di cittadinanza interesserà 500mila nonni italiani a cui miglioreremo un po’ la qualità della vita” afferma Di Maio dal palco dell’evento.

“La card per il reddito sarà una normale Poste pay per non discriminare nessuno ma non potrà essere spesa nel gioco d’azzardo”.

“Mimmo Parisi sarà il capo dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro: ha accettato di tornare in Italia e darci una mano”. Lo annuncia Di Maio, invitando sul palco il professore che ha inventato la figura del “navigator” per favorire la ricerca del lavoro. Di Maio lo presenta, con un lapsus, come un “italo-pugliese”: “L’ho conosciuto qualche mese fa alla Camera e mi ha raccontato quello che sta facendo da professore in Mississippi”.