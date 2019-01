Coppia di Cagliari arrestata dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 22 Gen 2019 – Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari, nel corso di un mirato servizio antidroga, hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti Tonina Serra, di 46 anni e Romano Oggianu di 59 anni, coniugi, entrambi residenti in città.

La donna mentre si trovava all’esterno della sua abitazione in Via Seruci, dopo aver notato transitare a bordo dell’autovettura di servizio una pattuglia dell’Arma ha gettato a terra 2 dosi di cocaina tentando di dileguarsi; ma il reattivo intervento dei militari ha consentito di bloccarla e a quel punto i militari avendo il concreto sospetto che la donna potesse nascondere altro stupefacente, hanno deciso di perquisire l’abitazione situata in un appartamento del terzo piano di un edificio di via Seruci. In tale occasione il coniuge della donna, in quel momento presente in casa, dopo essersi accorto dell’arrivo dei carabinieri, ha cercato di sbarazzarsi dello stupefacente nascosto gettandolo, avvolto in una busta, dalla finestra: droga (consistente in alcuni grammi di cocaina) che però è stata recuperata, sequestrata assieme ad un bilancino di precisione e al materiale utilizzato per il confezionamento dello stesso stupefacente.

La coppia, dopo le formalità di rito, sono stati riportati nella loro abitazione dove sono rimasti in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorita Giudiziaria.