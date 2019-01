Attività dei carabinieri della compagnia di Siniscola nel territorio di competenza: denunce per guida in stato di ebbrezza e porto illegale di coltello. 

Siniscola (Nu), 22 Gen 2019 – I carabinieri della Compagnia di Siniscola lo scorso fine settimana, hanno effettuato un servizio coordinato per il controllo del territorio dispiegando diverse pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione comprese tra Torpè e Orosei.

Durante i vari posti di controllo, tre persone di età comprese fra 35 e i 47 anni, sono state denunciate dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria, poiché sorprese alla guida delle loro autovetture in stato di ebrezza alcolica e, quindi, per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida perché avevano un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge. Inoltre, un 25enne di Torpè, è stato sorpreso in possesso di una modica quantità di marijuana quindi è stato segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Siniscola sui comuni della giurisdizione ha consentito, inoltre, previa perquisizione veicolare e personale, il rinvenimento di due coltelli a serramanico di genere proibito. Per tale motivo, due persone, un 20enne di Orosei e ad un 30enne di Oliena sono stati denunciati per porto illegale di coltello.

Lo stupefacente e i coltelli rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Mirati servizi di controllo alla circolazione stradale, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni.