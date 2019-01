Il Comune di Cagliari informa che è stato riattivato l’autovelox fisso sull’Asse Mediano al km 5.850: con il limite di velocità di 70 km/h entra in funzione da giovedì 24 gennaio 2019

Cagliari, 21 Gen 2019 – Da giovedì 24 gennaio sarà riattivato l’autovelox posizionato al km 5.850 dell’Asse Mediano di Scorrimento, nella semicarreggiata che dal centro cittadino porta in direzione della Strada Statale 131 dir (direzione Aeroporto). L’apparecchio era stato danneggiato in maniera irreparabile dall’attentato incendiario avvenuto due anni fa, nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2017.

Prima di procedere al ripristino del dispositivo e alla sua riattivazione – precisano al Comando della Polizia Municipale – lo strumento è stato sottoposto a tutte le verifiche di funzionalità e taratura previste per le apparecchiature impiegate dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, risultando perfettamente conforme alle disposizioni di riferimento.

È utile rammentare che nel tratto di strada interessato, il limite di velocità imposto dalla normativa vigente sulla base della classificazione di legge della stessa strada, è di 70 Km/h, così come indicato dalla specifica segnaletica. Per la sicurezza e salute pubblica, raccomandata quindi massima prudenza, il rispetto dei limiti di velocità e delle norme del Codice della Strada. Com

