Un 45enne alla guida in stato di alterazione psico-fisica e perciò denunciato dai carabinieri di S.M. Navarrese denunciato dai carabinieri.

Tortolì, 19 Gen 2018 – I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese, hanno deferito in stato di libertà un utente della strada sorpreso dai militari alla guida in evidente stato di ebbrezza.

L’uomo, di 45 anni, mentre era alla guida del proprio furgone procedeva nella via Garibaldi di Tortolì e per cause ancora in corso di accertamento, è andato a collidere contro un palo che sorregge i cavi elettrici di proprietà della società elettrica Enel.