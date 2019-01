Scomparsa bimba rom da un furgone distrutto dalle fiamme a Cagliari: fermati dagli agenti della Mobile del capoluogo sardo i genitori con l’accusa di omicidio colposo.

Cagliari, 19 Gen 2019 – Le indagini sulla scomparsa della piccola Esperanza stamane hanno avuto una svolta: e, infatti, sono finiti in manette il padre e la madre, entrambi di 28 anni, con l’accusa di omicidio colposo.

I due sono stati fermati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari, dopo la scomparsa della piccola rom di venti mesi, di cui non si hanno più notizie dal 23 dicembre, giorno in cui il furgone della sua famiglia è stato distrutto da un incendio alla periferia di Cagliari.

Come ipotesi iniziale sulla scomparsa della bimba era che la bimba fosse morta nel rogo, ma in quello che restò del mezzo non si trovarono tracce.

Il furgone era parcheggiato al villaggio dei Pescatori di Giorgino, alla periferia di Cagliari, dove padre, madre e altri quattro bambini erano fuori ed il pesante mezzo era stato avvolto dalle fiamme. In seguito agli investigatori parlarono di rapimento, di un sequestro della piccola da parte di un gruppo di stranieri. Ma le loro affermazioni