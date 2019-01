 Due giovanissime donne arrestate ieri dai carabinieri della Stazione di Ca-San Bartolomeo per furto aggravato

Cagliari, 19 Gen 2019 – I carabinieri della Stazione di Cagliari – S.Bartolomeo, ieri pomeriggio, al termine di un’attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, per il furto in esercizio commerciale due donne di 20 e 21 anni entrambi residenti a Sestu, poiché alle ore 12:00 circa precedenti, si sono introdotte nel punto vendita “Upim” di Piazza Repubblica e una volta dentro si sono impossessate di alcuni cosmetici, per poi allontanarsi senza pagare quanto dovuto alle casse.

Le due ragazze però sono state poi bloccate dai militari, a breve distanza dal luogo del furto e, quindi, sono state dichiarate in arresto per furto aggravato in concorso.