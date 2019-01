Due giovani una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 23 di Monserrato arrestati a Cagliari per il reato di di furto aggravato e per la ragazza anche una denuncia per evasione.

Cagliari, 19 Gen 2019 – Ieri sera i carabinieri stazione di Ca-Sant’Avendrace, hanno arrestato in flagranza di reato Nazareno Mallus, di 23 anni e Alessia Massidda, di 18 anni, entrambi di Monserrato (Ca).

I due, alle precedenti ore 19:30 circa, si sono introdotti nel punto vendita “Vestis e Fralù”, dove si sono impossessati d’indumenti per il valore di euro 225,70 e, dopo averli privati del dispositivo antitaccheggio ed occultati nella borsa in loro possesso, hanno oltrepassato la barriera casse senza pagare il corrispettivo, ma sono stati poi bloccati dai militari nel frattempo intervenuti poiché riconosciuti dal relativo gestore quali autori del furto di ulteriori capi di abbigliamento, per il valore di euro 250,00, perpetrato nella medesima mattinata con le stesse modalità.

La ragazza, destinataria della misura della permanenza domiciliare, inoltre verrà deferita anche per il reato di evasione, poiché allontanatasi arbitrariamente dal proprio luogo di detenzione.

La refurtiva veniva recuperata e restituita alla parte proprietaria e gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati nelle loro rispettive abitazione dove rimarranno in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.