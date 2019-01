Ogni giorno gli automobilisti italiani si domandano in che modo sia possibile risparmiare sull’assicurazione auto. Nel nostro Paese ci sono oltre 40 compagnie assicurative, per cui scegliere quella che applica le tariffe più vantaggiose non è poi così semplice. Esistono però diverse soluzioni per poter risparmiare (a volte anche in maniera considerevole) sul premio RC Auto annuale. Tre di queste soluzioni fanno spesso la differenza: cambiare assicurazione, sottoscrivere una polizza auto online utilizzando un comparatore. Per chi volesse consigliamo di dare un’occhiata ad un nuovo portale di comparazione specializzato proprio in assicurazioni nato da poco ma che ci sembra essere davvero molto esaustivo nelle informazioni. A seguire nel dettaglio tutte le dritte per risparmiare.

Cambiare RC Auto con regolare frequenza

Con un numero così elevato di compagnie, è facile intuire come la concorrenza fra le stesse sia molto alta. Ciò rappresenta un vantaggio per gli automobilisti italiani, poiché sono frequenti le promozioni che vengono rilanciate con assidua frequenza. Le offerte più vantaggiose sono dedicate ai nuovi clienti, i quali possono usufruire di importanti sconti se decidono di cambiare la propria assicurazione. Per questo motivo, se si intende risparmiare sulla RC Auto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali nuove promozioni delle compagnie assicurative, così da sfruttare una delle tante vantaggiose proposte che vengono pubblicizzate nel corso dell’anno. Negli ultimi anni, sono nati numerosi portali che si occupano di aggiornare quotidianamente i possessori di un’automobile riguardo alle offerte sulle assicurazioni. Occorre inoltre ricordare che dal 2013 è più semplice cambiare la propria assicurazione dopo l’abolizione del tacito rinnovo, dal momento che non è più necessario avvertire la propria compagnia in caso di cambio della polizza.

Valutare la stipula di una polizza assicurativa online

L’altra soluzione per risparmiare sull’assicurazione auto è sottoscrivere una polizza RC Auto online, grazie alla quale è possibile ottenere un importante sconto rispetto al premio assicurativo che in genere si è costretti a versare ogni anno alle compagnie assicurative tradizionali. Il motivo per cui le polizze online costano a volte anche più del 50 per cento in meno rispetto alle normali tariffe RC Auto è semplice: grazie all’assenza sia di agenti commerciali che di sedi sul territorio, le compagnie dirette hanno la possibilità di mantenere i costi delle polizze nettamente più bassi. Negli ultimi anni, il numero degli automobilisti che ha scelto di stipulare un’assicurazione auto online è in crescita. Una delle poche avvertenze per i consumatori è di verificare in maniera minuziosa le condizioni contrattuali offerte dalla compagnia, soprattutto se sia presente o meno un’eventuale assicurazione accessoria che 9 volte su 10 non porta benefici ma soltanto oneri al contraente.

Utilizzare i comparatori online per le assicurazioni

I comparatori online per le assicurazioni sono degli strumenti che consentono di confrontare decine di polizze RC Auto attraverso una sola ricerca. Sono tre i parametri più importanti da tenere in considerazione: la franchigia, i massimali e (ovviamente) il prezzo. È importante che i massimali siano pari o superiori a 5 milioni di euro per i danni arrecati alle persone e pari o superiori a 1 milione per gli eventuali danni arrecati alle cose. Va da sé che l’offerta più conveniente è quella che a parità di prezzo presenta la proposta più completa. Chi sceglie di confrontare le polizze assicurative attraverso i comparatori online si mette al riparo dalle possibili frodi presenti nel settore dell’assicurazione auto. Infatti, i più noti comparatori italiani sono vigilati dagli organismi AGCM e IVASS, acronimi utilizzati per indicare rispettivamente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Il consiglio (sempre valido) è comunque di fidarsi esclusivamente delle compagnie assicurative la cui credibilità è riconosciuta in ambito nazionale, sia per quanto riguarda le compagnie dirette che quelle tradizionali.