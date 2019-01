Personale Forestas, Ganau contro l’impugnazione della legge regionale: “Scelta inaccettabile, necessario ricorso alla Corte Costituzionale”Cagliari, 18 Gen 2018 – «Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale sull’inquadramento del personale Forestas nel ruolo unico regionale. Si tratta di una legge fortemente voluta dal Consiglio regionale della Sardegna che ha lavorato duramente per la sua approvazione. Si tratta di una norma in grado di risolvere le criticità legate ad un contratto vigente, inapplicabile e inadeguato alle moderne funzioni attribuite all’Agenzia FoReSTAS. Un atto gravissimo di un Governo che a parole è a favore delle autonomie ma nei fatti svilisce il ruolo e la Specialità della Sardegna. È necessario opporsi con forza ad una scelta o inaccettabile anche proponendo ricorso alla Corte Costituzionale».

Così il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau commenta l’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri – su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani – della Legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 “Norme in materia di inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS”. Com