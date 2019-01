Trenino verde, Giunta Sardegna approva tutti gli interventi di riqualificazione turistica per 10,3m€

Cagliari, 15 Gen 2019 – Approvato dalla Giunta, su proposta della Presidenza, d’intesa con l’assessore dei Trasporti Carlo Careddu, il programma degli interventi proposti da Arst per la riqualificazione turistica del Trenino Verde. La Regione ha destinato 10,3 milioni per garantire la riapertura di alcune linee, consentire agli operatori di poter procedere ad una programmazione più certa e più stabile e finalizzati alla manutenzione straordinaria dell’armamento ferroviario, delle travate metalliche dei ponti e del materiale rotabile d’epoca e alla messa in sicurezza mediante la stabilizzazione dei costoni rocciosi. Questi tutti gli interventi nel dettaglio che saranno effettuati o appaltati da Asrt.

Tratta Mandas-Sadali, dal km 70+239 al km 127+163, importo 5 milioni, conclusione 2021; tratta Tortolì-Arbatax, dal km 221+050 al km 227+730, importo 1,062 milioni, conclusione 2020; tratta Luras-Palau, dal km 0+000 al km 47+920, importo 388mila, conclusione 2020: lavori di manutenzione straordinaria all’armamento, rinnovo del binario con sostituzione delle rotaie tipo 27 UNI usurate, sostituzione parziale delle traverse in legname, revisione degli organi di attacco (attacco diretto con caviglie tipo 20 UNI) e ricarica del pietrisco per la ricostruzione della massicciata ferroviaria.

Tratta Nurri-Sadali, dal km 93+237 al km 127+163, importo 330mila euro, conclusione 2020; tratta Niala-Villagrande, dal km 156+480 al km 178+688, importo 400mila euro, conclusione 2020; tratta Calangianus-San Leonardo, dal km 1+053 al km 8+856, importo 390mila, conclusione 2020; tratta Modolo-Bosa, dal km 41+510 al km 45+910, importo 372mila, conclusione 2020: lavori di manutenzione straordinaria, interventi per la stabilizzazione dei costoni rocciosi.

Diversi i lavori di manutenzione delle travate metalliche sulle linee Sassari-Nulvi-Palau, Mandas-Arbatax, Isili Sorgono, Macomer-Bosa, per un totale di 1,783 milioni, conclusione 2019 e 2020

Prevista anche la manutenzione straordinaria delle locomotive a vapore d’epoca, Reggiane 402 e 400, da adibire al servizio turistico sulle linee Isili-Sorgono e Mandas-Arbatax, per un totale di 575mila euro, conclusione 2021.