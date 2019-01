Sequestrati dai finanzieri di Cagliari 3 videopoker irregolari e denunciato il gestore di un circolo ricreativo.

Cagliari, 15 Gen 2019 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno sequestrato, presso un circolo ricreativo nell’hinterland del capoluogo, 3 apparecchi da divertimento/intrattenimento irregolari.

Nel corso del controllo, i Finanzieri hanno appurato che gli apparecchi installati nel circolo ricreativo erano privi del collegamento alla rete telematica dei Monopoli di Stato e dei previsti titoli autorizzativi.

Le slot erano sono state trovate non conformi alla normativa vigente essendo installati giochi basati prevalentemente sul fattore rischio (rendendo quindi superflua qualsiasi abilità’ da parte del giocatore) e funzionanti con rulli virtuali.

Quindi per il titolare dell’attività è scattata una sanzione amministrativa fino a 20.000 € per ciascun apparecchio sequestrato e lo stesso è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per i reati di truffa ai danni dello Stato e gioco d’azzardo.

Anche per il corrente anno, l’azione delle Fiamme Gialle cagliaritane nello specifico settore sarà pregnante, incisiva e costante, percorrendo le medesime direttive d’intervento attuate negli ultimi 12 mesi, che hanno consentito il sequestro di 52 videopoker, la denuncia di due soggetti e l’irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti di 52 titolari di attività al cui interno sono state individuate apparecchiature irregolari.