Elezioni regionali: orari di apertura degli Uffici di Città

Cagliari, 15 Gen 2019 – Per garantire gli adempimenti correlati alla presentazione delle candidature per le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna di domenica 24 febbraio 2019, quali il rilascio dei certificati elettorali, le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le certificazione delle firme per raccolta sottoscrizione, a partire dal 14 gennaio gli uffici:

Municipalità di Pirri – Via Riva Villasanta 35

Ufficio di Città 1 – Centro Storico – Via Santa Margherita, 45/51

Ufficio di Città 2 – Santa Igia – Viale Sant’Avendrace 241

Ufficio di Città 3 – Colle San Michele – Via Montevecchio 29

Ufficio di Città 4 – San Benedetto – Via Castiglione 1 (P.zza Giovanni XXIII)

Ufficio di Città 5 – Sant’Elia – Via Carta Raspi (c/o Mercato Civico)

Ufficio elettorale (Palazzo Comunale via Sonnino) – piazza de Gasperi 2– p. 2

osserveranno il seguente orario al pubblico:

da lunedì 14 a giovedì 17 gennaio al mattino dalle 9:00 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30.

Da venerdì 18 a sabato 19 gennaio dalle 9:00 alle 18:00 con orario continuato

Da domenica 20 a lunedì 21 gennaio dalle 8.00 alle 20.00 con orario continuato. Com

