Continuità territoriale, Uil trasporti Sardegna: preoccupazione per i lavoratori di Airitaly

Cagliari, 15 Gen 2019 – “La mancata assegnazione ad AirItaly del collegamento in continuità territoriale con lo scalo di Olbia non può non preoccuparci per il futuro dei lavoratori sardi: l’azienda di trasporti più importante della Sardegna sta gradualmente abbandonando la base gallurese”.

È quanto dichiara in una nota il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca commentando l’aggiudicazione provvisoria delle sei rotte in continuità territoriale per i tre aeroporti sardi da parte di Alitalia. “Se l’offerta economica sarà ritenuta adeguata e la documentazione sarà corretta la sola Alitalia dovrà garantire i collegamenti con Roma e Milano dagli scali di Cagliari, Olbia e Alghero – evidenzia Zonca -. E’ improcrastinabile che la compagnia di bandiera metta subito in vendita i biglietti aerei da e per la Sardegna per non compromettere la stagione turistica”. Com