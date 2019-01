Comune di Cagliari pubblica avviso per un incarico professionale di consulenza legale per il Servizio Politiche Sociali

Cagliari, 15 Gen 2019 – Pubblicato un avviso, tramite il portale del SardegnaCat, per l’affidamento del servizio di incarico professionale specifico di consulenza legale per il Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute.

Le istanze possono essere presentate entro il 30 gennaio 2019, così come disposto con Determinazione Dirigenziale n. 8729/2018.

Per poter presentare le istanze i professionisti dovranno accedere al link indicato più sotto, dove è altresì possibile scaricare la documentazione di gara e, alla voce registrati, potranno identificarsi per poter partecipare alla procedura.

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai contatti telefonici riportati nell’avviso.

