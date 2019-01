Commando assalta hotel di lusso a Nairobi, almeno 5 morti. Ci sono ostaggi

Nairobi, 15 Gen 2019 – Tutto è iniziato nell’ingresso del complesso che ospita l’hotel Dusit, in un quartiere elegante di Nairobi. Il commando ha aperto il fuoco contro le guardie, poi ha lanciato esplosivi contro alcune auto parcheggiate, che hanno preso fuoco. Il sito del più diffuso quotidiano keniota scrive che “gli assalitori sono arrivati usando un’auto, una Kcn 340E, e un altro veicolo”.

“Si sono aperti la via nella 14 Riverside Drive e hanno costretto le guardie ad aprire il cancello sparando loro”, aggiunge il sito. Poi “hanno avanzato e lanciato esplosivi a veicoli nel parcheggio prima di farsi strada” nel “Dusit D2 che comprende diversi uffici e hotel”, aggiunge The Star. Dal parcheggio dell’albergo si solleva una nube di fumo e diversi veicoli sono in fiamme.

Il gruppo armato è tuttora asserragliato nel compound e le raffiche di armi da fuoco continuano. Secondo Sky News c’è stato uno scontro a fuoco con la polizia.

“Non c’è stato il tempo di contare i morti, ma ci sono” riferisce un ufficiale di polizia entrato nel compound. Alcuni corpi “sono nei ristoranti al primo piano, altri nei piani più alti. C’è sangue dappertutto”, ha aggiunto. Al momento, il bilancio è di cinque vittime. Il numero di feriti, a parte quello fornito da Al Jazeera che ne indicava almeno 14, sembra essere ingente: alcuni ospedali keniani stanno lanciando appelli per donazioni di sangue in relazione all’attacco, riferisce la Croce Rossa.

Calate le tenebre, non è chiaro nemmeno quante siano le persone intrappolate, nascoste o tenute in ostaggio all’interno del complesso.

Ci sono persone in ostaggio, ha aggiunto la polizia. Testimoni citati dal corrispondente della Bbc da Nairobi, Ferdinand Omondi, hanno riferito che il commando è composto da quattro persone. Altre fonti parlano di sei membri. Il giornalista ha anche postato su Twitter una foto in cui si vede una persona a terra soccorsa. “Siamo sotto attacco”, ha detto a Reuters un dipendente dell’albergo. Le esplosioni sono state due, seguite da numerosi colpi d’arma da fuoco.