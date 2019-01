Operazione dei carabinieri della compagnia di Oristano contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, eseguite due ordinanze di custodia in carcere (2).

Oristano, 14 Gen 2019 – Due persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri della compagnia di Oristano al comando del capitano Francesco Giola, nell’ambito di un’inchiesta su un’organizzazione dedita allo sfruttamento e al favoreggiamento dell’immigrazione di stranieri irregolari, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo.

Con queste accuse sono finiti in manette Esmeralda Trogu, una consulente del lavoro della città, e di Baiwinder Kumar, mediatore culturale indiano.

In seguito, gli arrestati, ultimate le formalità di legge sono stati rinchiusi in carcere dove rimarranno a disposizione della magistratura.

Le indagini erano partite quasi due anni fa partita da un’attività dei carabinieri della Stazione di Riola Sardo e hanno fatto luce su un traffico sospetto di permessi di soggiorno.

La donna, Esmeralda Trogu, è molto nota in tutta la provincia oristanese, essendo stata più volte protagonista di iniziative a tutela dei consumatori.

Nel suo studio della Galleria Omodeo, nel palazzo Cier, coordina un’attività di patronato “Caf-Fapi” e assistenza tecnica per stranieri. E tra gli altri incarichi, ha ricoperto quello di responsabile per la Sardegna e la Sicilia del Network di consulenti aziendali d’Italia ed è responsabile per la Sardegna dell’Associazione italiana assistenza consumatore europeo.

Oggi i militari dell’Arma hanno perquisito l’ufficio e sequestrato computer e documenti legati ai permessi di soggiorno.