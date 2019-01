In vista delle prossime elezioni regionali che si terranno il 24 febbraio prossimo il Movimento 5 stelle invita gli elettori ad andare firmare per le liste del Movimento.

Alghero (SS), 14 Gen 2019 – I portavoce del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale di Alghero, Roberto Ferrara e Graziano Porcu, scrivono in un comunicato che in vista delle elezioni regionali, che si terranno il 24 febbraio prossimo, invitano gli elettori e simpatizzanti a firmare per la presentazione della liste del Movimento cinque stelle.

La legge elettorale sarda prevede la raccolta delle firme per presentarsi alle Elezioni Regionali per chi non abbia rappresentanti uscenti nel Consiglio Regionale.

Il Movimento 5 stelle è la prima volta che si presenta nella competizione elettorale sarda con Francesco Desogus candidato Presidente.

Quindi i portavoce locali Roberto Ferrara e Graziano Porcu del Movimento 5 stelle ribadiscono l’invito ai cittadini ad andare a firmare per la lista della circoscrizione sassarese nei seguenti luoghi: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso l’ufficio elettorale via Catalogna; martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Bar Zen, in Via Lo Frasso n. 34; mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso il mercatino della Pietraia. Com