Aereo con Battisti in volo verso l’Italia, atteso nel pomeriggio a Ciampino

Roma, 14 Gen 2019 – È decollato dall’aeroporto Viru Viru di Santa Cruz, in Bolivia, poco dopo le 22 ora italiana, l’aereo che porterà domani in tarda mattinata Cesare Battisti in Italia. L’ex terrorista era stato in precedenza consegnato dalle forze dell’ordine boliviane alle autorità italiane. Gli uomini del Gom, il gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, d’intesa con le altre forze di polizia, sono pronti a prendere in consegna Battisti in arrivo dalla Bolivia, per tradurlo al carcere di Rebibbia di Roma. Ad attenderlo domani all’aeroporto di Ciampino, ci sarà il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. È quanto fa sapere il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Era stato il premier Conte ad annunciare sul suo profilo Facebook che l’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo sarebbe rientrato in Italia direttamente dalla Bolivia. Conte ha detto di aver parlato al telefono con il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che ha ringraziato assieme alle autorità colombiane.

Battisti è stato catturato ieri sera in Bolivia da agenti locali con input degli investigatori italiani. Camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra, popolosa città nell’entroterra boliviano. Non ha tentato la fuga né ha opposto resistenza: agli agenti ha risposto in portoghese, negando di avere documenti. Gli investigatori sarebbero arrivati a lui grazie alla segnalazione di un vicino di casa in Bolivia, che lo avrebbe riconosciuto grazie agli identikit diffusi dall’Interpol all’indomani della sua fuga dal Brasile in Bolivia. In particolare -apprende l’Adnkronos da fonti investigative- il vicino di casa di Battisti lo avrebbe riconosciuto grazie alla foto segnaletica numero tre.

L’ex terrorista è stato espulso dalla Bolivia per ingresso illegale nel Paese e sarà consegnato alle autorità italiane, aveva reso noto il sottosegretario alla presidenza di La Paz, Carlos Romero, in una conferenza stampa.

Battisti “alle 12.30 di domani arriva a Ciampino. Prima mette piede in galera e meglio è per tutti quanti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a ‘Non è l’arena’ su La7. Salvini sarà presente a Ciampino. E poi: “Chiederò domani stesso al presidente del Consiglio Conte di scrivere al presidente Macron perché la Francia ci restituisca alcuni delinquenti”. È quanto twitta il ministro dell’Interno.

Cesare Battisti “sarà espulso dalla Bolivia e sconterà l’ergastolo”, aveva annunciato via Twitter il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. “#CesareBattisti tornerà in Italia direttamente dalla Bolivia. In questo modo, l’ex terrorista sconterà la pena che gli è stata comminata dalla giustizia italiana: l’ergastolo!”. In base a un precedente accordo con il Brasile, che non applica la pena del carcere a vita, l’Italia si era impegnata a condannare l’ex terrorista a 30 anni di reclusione.

Battisti aveva fatto perdere le tracce di sé dopo la decisione del magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano Luis Fux che il 13 dicembre ne aveva ordinato l’arresto per “pericolo di fuga” in vista di una possibile estradizione in Italia, concessa nei giorni seguenti dal presidente uscente Michel Temer prima dell’insediamento di Jair Bolsonaro il primo gennaio 2019. Era stato proprio Bolsonaro ad imprimere un deciso cambio di passo alla vicenda, esprimendosi prima ancora di essere eletto a favore della riconsegna all’Italia di Battisti e rovesciando così la decisione dell’allora presidente Lula da Silva di concedere asilo politico all’ex terrorista condannato all’ergastolo in Italia per quattro omicidi.

Barba, occhiali da sole, jeans e t-shirt blu. Così in un video diffuso dalla Polizia di stato appare Cesare Battisti mentre passeggia in strada poco prima della cattura. Battisti è ripreso mentre passa davanti ad un emporio. Non sa di essere sorvegliato e pedinato da, come ricorda un tweet della Polizia di Stato, “team di poliziotti#Criminalpol #Antiterrorismo e #Digos Milano con collaborazione intelligence italiana”. Poi l’arresto da parte della polizia boliviana.